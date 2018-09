Es war ein rauschendes Fest, zu dem ALD am vergangenen Freitag in die Fischauktionshalle in Hamburg einlud. Mehrere Hundert Gäste aus der Fuhrparkbranche feierten den 50. Geburtstag der Leasinggesellschaft. „50 Jahre ALD Deutschland nehmen wir zum Anlass unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern ein herzliches Danke zu sagen für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit“, sagte Karsten Rösel, Geschäftsführer und Regional Direktor ALD Automotive auf der Bühne.

Die ALD AutoLeasing D wurde 1968 gegründet, damals zunächst unter dem Namen Dello Leasing. Mittlerweile kann das Unternehmen auf ein bewegtes halbes Jahrhundert in Flottenbusiness mit vielen Entwicklungen zurückblicken. Mit der Société Générale als Mutterkonzern steht der ALD Gruppe seit 2001 einer der größten Finanzdienstleister Europas an der Seite.

Zoom Foto: ALD Automotive Volles Haus in der Fischauktionshalle

Mehr als nur Fahrzeuglasing

Zusätzlich zu Leasing- und Finanzprodukten bietet ALD Firmenkunden etliche Dienstleistungen rund ums Flottenmanagement, bis hin zum Carsharing. Seit ihrer Gründung ist die ALD stetig gewachsen. Aktuell betreut der Finanzdienstleister nach eigenen Angaben in Deutschland mit 460 Mitarbeitern rund 5.000 Kunden mit 163.192 Fahrzeugen. International sind es 6.300 Mitarbeiter und eine Flotte von knapp 1,6 Millionen Fahrzeugen in 43 Ländern.

Im Zentrum des Portfolios steht nach wie vor das markenunabhängige Full-Service Leasing. Weiter entwickelt hatte sich das Unternehmen beispielsweise durch die Übernahme des Fuhrparkmanagement-Spezialisten Car Professional Management (CPM) im Jahr 1996 oder die Einführung der Online-Auktionsplattform ALD Carmarket im Jahr 2009.

Im Jubiläumsjahr führt die ALD Automotive zwei neue Produkte ein: Das Gebrauchtwagenleasing für Privat- und Geschäftskunden, sowie eine Corporate-Carsharing-Komplettlösung für gewerbliche Kunden inklusive internetbasierter Anwendung, Fahrer-App und bei Bedarf einer On-Board-Unit für einen schlüssellosen Fahrzeugzugang.