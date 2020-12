Alle großen Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle Elektroautos in Deutschland (2021) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Wir empfehlen, Plug-in-Hybriden regelmäßig zu laden, spätestens alle 100 Kilometer. Nur so wird das CO2-Minderungspotenzial des zusätzlichen Elektromotors ausgeschöpft. Wegen der begrenzten Reichweite sind Plug-in-Hybride vor allem für Verbraucher interessant, die zuhause oder im Büro laden können.

Ähnlich die Ergebnisse der Fahrtests von firmenauto: Der Opel Grandland X Plug-in Hybrid beispielsweise verbrauchte auf unserer 200 km langen Normrunde zwar nur 6,5 l/100 km plus 5 kWh/100 km. Fährt man ausschließlich mit Verbrenner, so steigt der Verbrauch bei flotter Fahrt schnell auf über 9 Liter.

Am Ende des Kandidatenfelds landeten Mercedes GLE 350 de, der als einziger einen Diesel mit Elektroantrieb kombiniert, und BMW X5 xDrive 45e. Bei den beiden Oberklasse-SUV sorgt vor allem ihr hohes Gewicht für einen erhöhten Stromverbrauch. Beim Mercedes betrug er 22,5 kWh, beim BMW 20,9 kWh. Da konnte auch der vergleichsweise geringe Spritdurst nicht das Ergebnis von einem Stern verbessern.

Als sparsam gehen den Experten des ADAC zufolge lediglich zwei Modelle durch: Der Hyundai Ioniq mit einem Praxisverbrauch von 3,1 Litern und 8 kWh auf 100 Kilometern und der Volvo V60 T6 Twin Engine mit 4,7 Litern und 7,6 kWh. Beide erreichten eine Bewertung von vier Sternen. Gestartet wurde jeweils mit voller Batterie, außerdem flossen die Ergebnisse für die reine Verbrenner- und die reine Elektro-Fahrt in die Gesamtbewertung ein.

Schwere SUV mit Plug-in Hybridantrieb sollen Sprit sparen. In der Praxis tun sie das aber eher selten.

