Was tun bei vereisten Scheiben?

Was tun bei vereisten Scheiben? Heißes Wasser ist tabu

So wird das Gepäck richtig verstaut

Ladungssicherung im Kombi So wird das Gepäck richtig verstaut

Generell empfiehlt der ADAC, angesichts des ausgeglichenen Kandidatenfelds beim Reifenkauf das eigene Fahrverhalten zu berücksichtigen. Die Wahl des Reifens könnte sich beispielsweise besonders an Bremseigenschaften, Geräuschbelastung oder Laufleistung und Kraftstoffverbrauch orientieren.

In der zweiten Dimension für Mittelklasse-SUV und Vans (235/55 R17) siegte der Michelin Primacy 4. Ebenfalls "empfehlenswert" sind der Bridgestone Turanza T005, der Maxxis Premitra 5 und der Pirelli Cinturato P7. Auf dem hintersten Platz landete der Laufenn S-Fit EQ, der beim Bremsen auf Nässe versagte.

Getestet wurde in zwei Dimensionen. Bei den 18-Zoll-Modellen für Kompaktfahrzeuge (Dimension 225/40) setzten sich der Continental PremiumContact 6, der Michelin Pilot Sport 4, der Goodyear Eagle F1 Asym 5 und der Maxxis Victra Sport 5 mit der Wertung "empfehlenswert" an die Spitze des Feldes. Letzterer war mit einem Preis von 77,31 Euro netto eines der günstigsten Produkte im Test. Nicht überzeugen konnte einzig der Rotalla Setulla S-Pace RU 01 mit der Note "ausreichend".

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

E-Mobilität Testdrives