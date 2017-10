Weniger Aufwand, mehr Leistung im Fuhrpark – Das CART Service-Paket von Arval

Der Markt für Kfz-Versicherungen kann manchmal ganz schön unübersichtlich sein. Das kann jeder bestätigen, der sich mit dem Thema bereits beschäftigt hat. Und der Teufel steckt wie immer im Detail. Das Angebot an Einzeltarifen, Sonderoptionen und jeweils individuell buchbaren Service- und Zusatzleistungen gleicht einem schwer durchdringbaren Dschungel. Dies gilt umso mehr, je komplexer die Versicherungs-, Leistungs- und Service-Modelle werden.

Fuhrparks brauchen passgenauen Service

Geht es um die Versicherung von Fuhrparks, sind zusätzlich noch die Größe der Flotte und die unterschiedlichen Typen an eingesetzten Fahrzeugen weitere Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Guter Rat ist hier oft teuer. Welches Versicherungsmodell ist für mich das richtige? Welche Leistungen sind zwingend notwendig? Worauf kann verzichtet werden? Welche Sonderoptionen sind bei der Versicherung eines Fuhrparks möglich? Arval beantwortet alle diese Fragen mit einer einzigen Antwort, dem Service-Paket CART.

Optimale Risikoabdeckung, weniger Verwaltungsaufwand und geringere Kosten

Mit CART stellt Arval seine Kunden von der Haftung für Teil- und Vollkaskoschäden an den beim Unternehmen geleasten Fahrzeugen frei. Darüber hinaus ist mit dem Service-Paket auch das Deckungs- und GAP-Risiko abgesichert. Damit ist in Verbindung mit der Haftpflichtversicherung von Arval eine optimale Risikoabdeckung gewährleistet. Der Leistungsumfang kann je nach Bedarf individuell festgelegt und zwischen mehreren flexiblen Eigenbeteiligungsvarianten gewählt werden.

Umfangreiches Leistungspaket mit CART



Ein weiterer Vorteil von CART ist, dass das Leistungspaket mit der Pannenhilfe und dem Schadenmanagement zwei weitere Service-Module von Arval mit umfasst. Beide sind bei CART mit inbegriffen und ohne weitere Gebühren nutzbar. Das bedeutet: Serviceleistung aus einer Hand. Arval übernimmt den kompletten Dialog mit allen an der Schadenabwicklung beteiligten Parteien, wie zum Beispiel Behörden, Anwälte, Gutachter und Werkstätten.

Ein Servicepartner für alle Fragen

CART-Kunden haben damit einen einheitlichen Ansprechpartner für alle Fragen zu Kosten, Pannen und Schäden. Der administrative Aufwand für Fuhrparkmanager reduziert sich damit erheblich. Das spart Zeit und letztendlich Kosten. Bis zu 20 Prozent der üblichen Kosten lassen sich so in Kombination mit der Nutzung der Arval-Partnerwerkstätten vermeiden.

Aktives Risk Management: Gezielte Nutzung von Optimierungspotentialen

Über die reine Abwicklung des aktuellen Schadenfalles hinaus, werden im Rahmen von CART sämtliche Schäden und Kosten genau analysiert. Arval entwickelt so zusammen mit seinen Kunden mittel- und langfristige Lösungsansätze und Strategien, wie die Schadenhäufigkeit und Schadenkosten verringert und damit die Gesamtkosten optimiert werden können.

Fahrertrainings für mehr Sicherheit und weniger Kosten

Hierzu zählt beispielsweise die Durchführung von regelmäßigen Fahrertrainings. Damit wird nicht nur der Fahrstil spürbar sicherer und spritsparender. Auch die Schadenquote und die damit verbundenen Kosten reduzieren sich deutlich. Damit zeigt sich: Die aktive Einbeziehung des Fahrers selbst und damit der sprichwörtliche Blick über den Tellerrand des eigentlichen Fahrzeugschadens hinaus lohnen sich.

Ganzheitliche Lösungsansätze für modernes Fuhrparkmanagement

Ganzheitliches, kundenorientiertes Denken im Sinne eines aktiven Risk Managements ist nicht nur ein Merkmal der Service-Leistung CART, sondern auch ein grundsätzliches Markenzeichen von Arval. Das Unternehmen bietet moderne Lösungen für nationale wie internationale Fuhrparks aller Größen. Hierbei geht die Arbeit der Berater von Arval weit über die bloße Auswahl des passenden Fahrzeugmodells hinaus.

Arval steht für Full-Service-Leasing

Das Unternehmen entlastet seine Kunden in allen Bereichen des Fuhrparkmanagements. Es übernimmt Verwaltungsaufgaben, optimiert Prozesse und unterstützt seine Kunden bei finanziellen Risiken. Arval bietet damit Full-Service-Leasing im besten Sinne des Wortes. Oder um es mit der Mission von Arval zu formulieren: „Seit dem ersten Tag von Arval war unsere Mission, unseren Service so vollständig anzubieten, dass unsere Kunden keinen zusätzlichen Gedanken mehr an ihr Fuhrparkmanagement verlieren“.