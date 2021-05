Alle großen Elektroautos in Deutschland (2021)

Innen setzt Aiways auf ein aufgeräumtes Cockpit weitgehend ohne Schalter und Knöpfe. Stattdessen gibt es ein zentrales Riesendisplay. In der Mittelkonsole fällt der "Grip Shift" auf, der einem Beschleunigungshebel für Motoryachten ähnelt, aber zur Wahl der Fahrstufen dient.

Der 2020 offiziell auch in Deutschland angetretene chinesische Autobauer Aiways hat mit dem Coupé-SUV U6 nun sein zweites Serienmodell enthüllt. Noch in diesem Jahr soll der batterieelektrische Viertürer auch in Europa verfügbar sein.

Nach dem SUV folgt das CUV: Aiways aus China will seinem 2020 in Deutschland eingeführten U5 noch dieses Jahr ein Schwestermodell zur Seite stellen.

