Zum Start ist der Polestar 2 mit optionalen Technik-, Reifen- sowie Versicherungspaketen im Privatleasing ab 599 Euro brutto monatlich verfügbar. In den ersten drei Jahren kostenlos sind dabei der Premium-Service inklusive Abhol- und Bring-Service, Pannenhilfe-Service sowie die Fahrzeugzulassung. Auch für Gewerbekunden soll es künftig zwei Leasingoptionen mit Servicepaketen geben. Das Restwertrisiko für die Kilometerleasingverträge übernimmt dabei in jedem Fall der Leasinggeber

Die Leasingangebote der Hamburger Leasinggesellschaft seien dazu voll in den Online-Bestellprozess der Marke integriert. Das passt insofern, als sich Polestar als digitale Marke versteht und Fahrzeugmodelle ausschließlich online vertreibt.

In Kürze will die Volvo-Schwestermarke Polestar in Deutschland durchstarten. Bereits jetzt kann man den Plug-in Hybriden Polestar 1 und den vollelektrischen Polestar 2 bestellen. Künftig will die Marke unter dem Namen Polestar Leasing zusammen mit ALD Automotive auch Finanzierungs- und Serviceverträge anbieten.

