In seiner zwölften Auflage findet am 24. August 2019 der Spendenstaffellauf "ALD Run for Charity" statt. Erwachsene und Kinder haben die Möglichkeit, für ihr eigens vorgeschlagenes Projekt bis zu 500 Euro zu erlaufen. In den vergangenen elf Jahren konnten laut ALD im Rahmen der Veranstaltung so insgesamt 1.332.472 Euro Spenden erzielt werden.

Für dieses Jahr erwartet ALD etwa 1.500 Läufer, die in Teams oder als Einzelläufer eine Strecke von etwa 60 Kilometern entlang der Müritz zurücklegen. Start und Ziel ist das Schlosshotel in Klink. Vor dem Hotel sorgt auf dem Schlossplatz ein Radiosender mit einem Showtruck für Stimmung. Zudem kündigt der Veranstalter viele weitere tolle Aktionen zur Motivation der Läufer an.

Neben Einzel- sind auch Teammeldungen durch einen Teamkapitän möglich. Diese können aus bis zu acht Einzelläufern bestehen, die sich die Gesamtstrecke von 60 Kilometern in verschieden lange Etappen aufteilen. Alleinkämpfer können sich einen Startplatz für den Ultralauf sichern, bei dem sie die gesamte Strecke alleine absolvieren müssen. In drei Kategorien können außerdem Kinder an kürzeren Läufen teilnehmen. Der Minister für Inneres und Europa des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern steht wiederholt als Schirmherr der Veranstaltung zur Verfügung. "Da, wo Sportlerinnen und Sportler sich treffen, sehe ich Miteinander, Kameradschaft und Gemeinsinn. Hat man dann noch einen tollen Ausrichter und geht es obendrein um einen guten Zweck, dann kann man gar nicht mehr verlangen", zeigt sich Bütt als Fan der Veranstaltung. Die Anmeldung zum Lauf erfolgt online bei ALD.