182 Laufteams und jede Menge Zuschauer: Bei hochsommerlichen Temperaturen spurteten in Klink an der Müritz beim 12. ALD Run for Charity 1.456 Staffelläufer für eine gute Sache. Am Ende hatte die Leasinggesellschaft 149.000 Euro eingesammelt. Direkt vor Ort wurden zwei zweckgebundene Spenden an bedürftige Familien übergeben. So erhielt eine Familie mit einer in ihrer Mobilität stark eingeschränkten Tochter symbolisch einen Schlüssel für einen Hyundai H-1, einer weiteren Familie wurde ein Scheck in Höhe von 5.000 Euro zur Verbesserung der alltäglichen Situation Ihrer ebenfalls behinderten Tochter überreicht.

Bei Temperaturen um die 30 Grad kamen die 1.456 Staffel- und fünf Ultraläufer auf der rund 60 Kilometer langen Strecke ganz schön ins Schwitzen. Tausende Zuschauer feuerten die Läufer an und sorgten entlang der Strecke für Abkühlung. Ein neuer Rekord: In diesem Jahr meisterten 600 Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren beim Kids Run die 300, 700 bzw. 1.200 Meter lange Strecke, um ihr eigens vorgeschlagenes, karitatives Projekt zu unterstützen. Somit können in diesem Jahr mehr als 140 kleine und große Kinder- und Jugendprojekte unterstützt werden.

„Ich bin sehr glücklich darüber, dass auch der 12. ALD Run for Charity wieder auf Begeisterung und Leidenschaft gestoßen ist. Auf das großartige Engagement auf und neben der Strecke, aber auch die Unterstützung und Spendenbereitschaft unserer Partner können wir auch nach zwölf Jahren noch bauen“, sagt Karsten Rösel, Geschäftsführer der ALD AutoLeasing D und Initiator des Spendenlaufs. „Im Namen der ALD Automotive möchte ich mich ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken, die diese Veranstaltung wieder mit hohem Einsatz möglich machten und damit so viele soziale Kinder- und Jugendprojekte unterstützen.“