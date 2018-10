Zum neuen Modelljahr ordnet Alfa Romeo die Ausstattungslinien seiner Mittelklassemodelle Giulia und Stelvio neu. Unter anderem sind die Limousine und das SUV nun in den Ausstattungslinien "B-Tech" und "Lusso" zu haben. Erstere zeichnet sich unter anderem durch Xenonlicht, adaptiven Tempomat und 18- beziehungsweise 19-Zoll-Felgen aus. Die Preise starten bei 35.300 Euro (alle Preise netto) für die Giulia mit dem 200 PS starken Benziner, das SUV Stelvio kostet 41.175 Euro. Den Fokus auf Luxus legt die Linie "Lusso" mit Ledersitzen, großem Infotainment-System und Rückfahrkamera. Dort beginnen die Preise bei 37.400 Euro beziehungsweise 43.275 Euro. In den Basisvarianten sind Giulia und Stelvio ab 31.095 Euro beziehungsweise 36.975 Euro zu haben.

Technikzentriert oder luxuriös? Alfa bietet zwei neue Varianten seiner Mittelklassemodelle Giulia und Stelvio an.

Who is Who Pkw