Alfa Romeo erinnert mit zwei Sondermodellen an den 1300 GT Junior der 60er-Jahre. Die "GT Junior"-Editionen der Limousine Giulia und des SUVs Stelvio sind in klassischem Ockergelb lackiert und warten unter anderem mit elektrischen Ledersitzen, 19-Zoll-Felgen (Stelvio: 21 Zoll) im Fünfloch-Design und Sondermodell-Plaketten am Armaturenbrett auf.

Der Alfa 1300 GT Junior zählt zu den großen Klassikern in der Geschichte der italienischen Marke. Nun gibt es eine Hommage in Form zweier Sondermodelle.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021