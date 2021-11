Die Bildergalerie ganz oben zeigt alle aktuell in Deutschland bestellbaren großen E-Autos und Modelle der Oberklasse, alle mit Daten und Preisen. Bei den SUV werden hier Modelle über 4,80 Metern Länge aufgeführt. Sämtliche Preise sind netto ausgewiesen, also ohne Mehrwertsteuer.

Angesichts der Schnellladesäulen, die entlang der Autobahnen und Fernstraßen aufgebaut werden, kann man mit solchen Fahrzeugen auch lange Strecken angehen. Allerdings gibt es bei den Ladeleistungen noch immer Unterschiede. Laden ältere Modelle nur mit 50 kW, pumpt der Porsche Taycan Strom mit bis zu 270 kW in die Akkus. Das ist mehr, als das Gros der Ladesäulen schafft. Hier sind 150 kW die Regel, wobei auch das Netz an Superschnellladern ausgebaut werden soll.

Große Modelle wie Tesla Model S oder Audi RS e-Tron GT zeigen, dass die Elektromobilität nicht mehr nur ein urbanes Thema sind. Akkus mit 100 kWh sind keine Seltenheit bie E-Autos der Luxusklasse. Doch auch manches Auto der oberen Mittelklasse fällt hier hinein, in der Fotoshow sind Modelle ab 4,80 Metern Länge, von der Limousine bis zum SUV.

Marktübersicht: firmenauto zeigt alle großen, aktuell bestellbaren Elektrautos, von Audi e-Tron bis Tesla Model X. Sämtliche Modelle und Daten in der Fotoshow oben.

