Alle großen Elektroautos in Deutschland (2022)

Die Bildergalerie ganz oben zeigt alle aktuell in Deutschland bestellbaren mittelgroßen E-Autos , samt Daten und Preisen. Darunter fallen auch SUV/Crossover zwischen 4,50 und 4,80 Metern Länge . Sämtliche Preise sind netto ausgewiesen, also ohne Mehrwertsteuer.

Doch wegen ihrer Größe - der Caddy ist fast 4,90 Meter lang, passen sie ebenso in unsere Übersicht wie die Minibusse Opel Vivaro oder Citroen Spacetourer. Und natürlich finden sich in der Mittelklasse jede Menge SUV, vom günstigen China-Auto Aiways U5 über den sportlichen Ford Mustang Mach-e bis zu Toyota Mirai und Hyundai Nexo mit Brennstoffzellenantrieb.

Die meisten Elektroautos fahren entweder als SUV oder als Van vor - klassische Limousinen gibt es noch wenige. Deshalb definiert die Übersicht von firmenauto das Segment der mittelgroßen E-Autos auch über die reine Größe der Fahrzeuge. In dieser Übersicht finden sich also neben eher klassischen Limousinen wie dem Tesla Model 3 auch lange Vans und Hochdachkombis wie VW-Abt Caddy oder Renault Kangoo Maxi, die vom Konzept her eigentlich Modelle der Kompaktklasse sind.

Vans, (4,50 bis 4,80 m lange SUV), Limousinen, Hochdachkombis - die mittleren Fahrzeugklassen bieten ein breites Spektrum an Elektroautos. Die Fotoshow listet alle Modelle auf. Kleine E-Autos sowie große Stromer zeigen die Fotoshows weiter unten.

