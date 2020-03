"Wir freuen uns darauf, die 130-jährige Erfahrung der Allianz in der Schadenregulierung mit der technischen Expertise von Control Expert zu kombinieren und auf diese Weise den Wandel in der Branche maßgeblich voranzutreiben", sagt Nazim Cetin, CEO von Allianz X. Mit dem neuen Partner sollen Schadenabwicklungen bei der Allianz künftig deutlich schneller möglich sein.

Control Expert ist im Bereich der durch künstliche Intelligenz unterstützen Schadenabwicklung nach eigenen Angaben führend und arbeitet an 17 Standorten weltweit mit Kunden zusammen. Die Abwicklung der Schäden erfolgt dabei auf einer durchgängig digitalen Plattform, womit die Kunden und Partner die Möglichkeit bekommen, ihr Schadenmanagement der Flotte zu automatisieren und digitalisieren.

Die Einheit der Allianz Gruppe für Investitionen in Digitales, Allianz X, hat sich mit General Atlantic und anderen Anteilsinhabern auf den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem Spezialisten für Schadenmanagement Control Expert geeinigt. Damit will der Versicherungskonzern sein Angebot im Bereich Schadenabwicklung verbessern. Die operative Eigenständigkeit von Control Expert soll unter der Mehrheitsübernahme ebenso wenig leiden wie der gut bekannte Name. Auch Kunden, die nicht bei der Allianz versichert sind, bedient Control Expert weiterhin mit dem gewohnten Service.

Die Allianz hat sich zusammen mit anderen Anteilsinhabern auf den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Schadenmanager Control Expert geeinigt.

