Geofencing bei Ford Elektrisch in die Umweltzone

Bei dem in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Spezialisten Oberaignerentwickelten System kommt ein permanentes Allradsystem mit Torsen-Differential zum Einsatz. Für den Vortrieb sorgt der Zweiliter-Diesel mit 177 PS. Die Kraftübertragung erfolgt über ein manuelles Sechsgang-Getriebe oder wahlweise über eine Achtstufen-Automatik. Einsatzorte für die Allradler sind etwa Feuerwehr- und Einsatzfahrzeuge, Baufahrzeuge, geländegängige Wohnmobile oder Kleinbusse mit hohen Nutzlastbedarf.

MAN erweitert das Angebot an Allradoptionen für seinen Transporter TGE. Ab sofort sind nun auch Fahrzeuge als Fahrgestell, Kastenwagen oder Minibus mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 5,0 bis 5,5 Tonnen mit Allrad ab Werk bestellbar. Bislang endete dasTGE-Allradangebot bei aufgelasteten 4 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht.

