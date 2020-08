So fahren Transporter und Tourer

Der in drei Längen erhältliche 4x4-Vivaro fährt mit bis zu 24,5 Zentimeter Bodenfreiheit vor. Auf Wunsch gibt es Schutzplatten für den Motor sowie für Tank und Hinterachse. Der Allrad-Transporter bewältigt Steigungen von bis zu 23,7 Grad und Böschungswinkel von bis zu 20,4 Grad vorne und 31 Grad hinten. Je nach Fahrzeuglänge (4,60, 4,95 und 5,30 Meter) stehen Ladevolumen von 4,6 bis 6,6 Kubikmeter zur Verfügung.

Das Allradsystem ermöglicht die Wahl zwischen den Fahrmodi "Eco 2WD" und "Auto 4WD", so dass Fahrer per Drehschalter zwischen Front- und Allradantrieb wechseln können. Auf schwierigem Terrain lässt sich „R. Lock“ einstellen. Hier wird die Hinterachse gesperrt. Optional ist ein Sperrdifferenzial erhältlich.

In Zusammenarbeit mit dem elsässischen Allradspezialisten Dangel bietet Opel für die Nutzfahrzeuge Combo und Vivaro ein 4x4-System an. Zu Preisen ab 6.400 Euro (Combo) (alle Preise netto) und 6.665 Euro (Vivaro) fahren der Stadtlieferwagen und der Transporter mit Allrad vor. Zu den Preisen kommen noch beim Combo 1.000 Euro für Umbauvorbereitungen dazu, beim Vivaro sind es 300 Euro.

