Die BMW-Tochter Alphabet legt besonderen Wert darauf, als mehrmarkenkompetent wahrgenommen zu werden. So entfielen 2018 82.000 Fahrzeuge auf die Marken BMW und Mini, während 87.000 Fahrzeuge anderer Marken im Bestand waren. Außerdem stieg der Transporterbestand um 9,5 Prozent auf 15.000 Verträge, worunter knapp 3.500 Neuabschlüsse waren.

"Mit Alpha Electric, unserer Elektromobilitäts-Lösung, die neben Fahrzeugen auch individuelle Ladelösungen umfasst, treibt Alphabet aktiv die nachhaltige Mobilität in Unternehmen voran", sagt Ursula Wingfield, Vorsitzende der Geschäftsführung von Alphabet Deutschland. Alphabet unterstützt seine Kunden dabei auch bei der Inanspruchnahme zahlreicher regionaler und bundesweiter Förderprogramme für Elektromobilität unter dem Dach des "Sofortprogramm Saubere Luft" der Bundesregierung und beteiligter Bundesländer. Bei der Ladeinfrastruktur kooperiert Alphabet mit Digital Energy Solutions, die Ladeinfrastruktur inklusive intelligentem Lademanagement zur Verfügung stellen. Auch die Nutzung öffentlicher Ladeinfrastruktur sowie das Heimladen beim Fahrzeugnutzer ermöglicht die Kooperation.

Gegenüber dem Vorjahr konnte Alphabet 2018 seinen Fuhrparkbestand um 5,4 Prozent auf knapp 170.000 Pkw und Nutzfahrzeuge steigern. Mehr als 58.000 neu abgeschlossene Leasingverträge bedeuten eine Steigerung von 3,8 Prozent im Vergleich zu 2017. Die Leasinggesellschaft stellt heraus, dass Elektro- und Plug-in Hybrid-Fahrzeuge im Neugeschäft um 155 Prozent zulegen konnten. In absoluten Zahlen ist der Bestandszuwachs mit 47,3 Prozent zwar ordentlich, 6.600 Einheiten entsprechen jedoch immer noch einem Anteil von nur 3,9 Prozent. Immerhin die Hälfte davon sind reine Elektrofahrzeuge, womit allein dieses Segment um 14,6 Prozent wuchs.

