Ins Parkhaus fahren und das Ticket später mit der Leasing-Abrechnung des Autos bezahlen? Dieses Angebot unterbreiten jetzt das Leasingunternehmen Alphabet und die App Park Now. Mit Start der Zusammenarbeit haben allerdings zunächst erst einige ausgewählte Alphabet-Kunden Zugriff auf den Service, später soll das Angebot auf alle Kunden ausgeweitet werden. Die beiden Unternehmen wollen so das lästige Hantieren mit Kleingeld am Automaten ersparen und gleichzeitig vor allem Firmenkunden einen besseren Überblick über die Kosten ermöglichen.