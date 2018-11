Elektroautos in Europa

Fahrverbote und Nachrüstprobleme scheinen in Osteuropa weniger zur Diskussion zu stehen. Laut dem Marktforschungsinstitut Transport & Environment importierte Polen im vergangenen Jahr 350.000 gebrauchte Diesel – hauptsächlich aus Deutschland –, die aufgrund hoher NOx-Werte aus westeuropäischen Städten verbannt werden sollen. Die 2017 nach Polen verkauften Autos emittieren durchschnittlich 1.000 Milligramm Stickoxid pro Kilometer oder 12,5-mal so viel, wie die aktuelle Euro-6-Norm (80 mg NOx/km) vorsieht.

In vielen Ländern sorgt man sich nicht um Feinstaub und Stickoxid. Deshalb landen ausgemusterte Diesel oft in Polen.

Alte Dieselfahrzeuge Schmutzige Diesel landen in Polen

