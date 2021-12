Top 10 Bestseller in Firmenflotten

Top 10 Bestseller in Firmenflotten Die beliebtesten Kompaktvans

Top 10 Bestseller in Firmenflotten

Erstmals ein E-Auto an der Spitze

Bestseller in Europa

Bestseller in Europa Erstmals ein E-Auto an der Spitze

Auf Rang zwei und drei der Marken mit der jüngsten Käuferschaft folgen Seat mit 42,9 und Citroen mit 44,7 Jahren. Komplettiert werden die Top Ten durch BMW , Audi , Tesla, Skoda , Opel, VW und Hyundai . Bis auf die Koreaner liegen alle Marken unter dem Bundesschnitt von 47 Jahren. Am unteren Ende des Rankings finden sich Toyota mit 51,3 Jahren, Peugeot mit 54,8 Jahren und Mazda mit 55,5 Jahren. Basis der Liste ist eine Umfrage unter 1.322 Neuwagenkäufern.

Von wegen Opa-Autos: Mercedes hat die jüngsten Neuwagenkäufer unter allen Pkw-Herstellern in Deutschland. Im Schnitt sind die Kunden der Premiummarke 41,1 Jahre alt, wie eine Studie der Marktforschungsagentur Puls ergeben hat. Das Ergebnis überrascht, galten die Stuttgarter doch lange Zeit als Marke mit hohem Seniorenanteil. Allerdings hat das Verjüngungsprogramm der vergangenen Jahre gefruchtet – vor allem die mittlerweile dynamischer positionierte A-Klasse mir ihren Ablegern CLA und GLA dürfte eine jüngere Zielgruppe ansprechen.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings