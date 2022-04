Mehr E-Autos, mehr Plug-in-Hybride, und vielleicht auch der eine oder andere Vollhybride oder Firmenwagen mit Erdgasantrieb. Ein Fuhrpark ganz ohne alternative Antriebe ist kaum noch vorstellbar. Und doch bleibt der Diesel der Antrieb Nummer Eins für die Flottenbetreiber, wie das neue Fuhrparkbarometer der DAT zeigt. Das Gros der für das April-Barometer befragten Flottenverantwortlichen verweist auf die Effizienz des Diesels bei hoher Fahrleistung. Und natürlich auf die aktuell hohen Kraftstoffpreise, die besonders beim Betrieb von Benzinern das Budget verhageln. Aktuell liege der Anteil von Benzinern und Alternativen Antrieben bei jeweils 14 Prozent.

Von Letztgenannten stellen die Plug-In-Hybride mit 48 Prozent den größten Anteil gefolgt von den rein batterieelektrischen Pkw mit 43 Prozent. Sieben Prozent der Befragten geben an, Autos mit Mildhybridantrieb im Fuhrpark zu haben. Streng genommen müssen die aber den Verbrennern zugeordnet werden, da sie nicht oder nur beim Anfahren ein paar Meter weit elektrisch fahren.

Lademöglichkeiten in der Firma meist vorhanden

In der Befragunggaben alle Fuhrparkleiter an, dass sich mindestens ein Fahrzeug mit alternativer Antriebsart in der Flotte befinde. 84 Prozent der Fuhrparkleiter haben am Arbeitsplatz eine Lademöglichkeit, über deren Nutzung gibt die Befragung allerdings keine Auskunft. Auch vermuten über die Hälfte der Befragten, dass manche Dienstwagenfahrer ihren Plug-in-Hybriden nicht laden und ausschließlich als Verbrenner nutzen. Knapp ein Drittel der Fuhrparkleiter gibt an, dass die Bestellung eines PHEV oder BEV nicht an bestimmte Bedingungen geknüpft ist (z. B. Lademöglichkeit zu Hause).