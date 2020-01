Der Hybridantrieb ist in Europa der wahre Gewinner der Diesel-Krise. Sein Marktanteil hat sich seit 2017 auf zuletzt 6 Prozent verdoppelt, wie aus einer Statistik des Beratungsunternehmens Inovev hervorgeht. Ebenfalls starke Zuwächse verbucht das reine E-Auto, das seinen Marktanteil zwischen 2017 und 2019 auf 2 Prozent verdoppeln konnte. Keine positiven Effekte hingegen gab es beim Plug-in-Hybrid, dessen Marktanteil bei einem Prozent verharrte.

Der Diesel ist in Europa im freien Fall. Davon profitiert nicht nur der Ottomotor.

Antriebsarten in Europa Hybrid verdoppelt Marktanteil

