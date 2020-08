So funktioniert der SCR-Kat

So funktioniert der SCR-Kat Warum der Kat Adblue braucht

Fahrerassistenten in der Praxis

Fahrerassistenten in der Praxis Alle 13 Kilometer ein Ausfall

So funktioniert der SCR-Kat

Fahrerassistenten in der Praxis

Vernetzungs-Apps zählen aktuell zu den großen Trends bei den Autoherstellern. Sie sollen zum einen neue Geschäftsfelder erschließen – etwa den Verkauf digitaler Extras oder Services – andererseits die Kundenbindung enger machen. Mercedes will seine App mittelfristig zu einem digitalen Ökosystem ausbauen.

Die "Me Service App" verwaltet die Werkstatttermine des Fahrzeugs, erinnert an Wartungen oder die Prüfung des Reifendrucks. Zudem lassen sich Termine beim Mechaniker buchen. Weiterer Baustein ist die "Me Store App", über dich sich digital kostenpflichtige Dienste und Fahrzeug-Ausstattung freischalten lassen. Unter anderen können Nutzer auch nach Auslieferung auf diesem Weg zum Beispiel die Digital-Radio-Funktion aktivieren.

Kern des App-Angebots des Fahrzeugherstellers ist die " Mercedes Me"-App, mit dem sich Fahrer und Auto vernetzen können. So lassen sich aus der Ferne etwa Tankfüllstand abfragen oder die Türen verriegeln. Auch kann das Navigationssystem vom Frühstückstisch aus mit der Route für den Tag gefüttert werden. Zudem lassen sich aktuell und künftig weitere Dienste integrieren, etwa Parkplatzfinder oder In-Car-Payment-Services.

App Mercedes Me Mehr Funktionen

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings

E-Mobilität Testdrives