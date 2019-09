Werkstatttermine koordinieren, sich an Reifenwechsel erinnern lassen, dem Fahrer wichtige Nachrichten übermitteln: Mit der App The Companion will Sixt Mobility Consulting das Flottenmanagement weiter digitalisieren. So seien in der App auch sämtliche Vertragsdaten des Leasingfahrzeugs hinterlegt. "Unser Ziel ist es, durch digitale Lösungen das Serviceniveau und das Nutzererlebnis für Dienstwagenfahrer weiter zu verbessern", sagt Christoph v. Tschirschnitz, Managing Director von Sixt Mobility Consulting

The Companion für Apple (iOS)

The Companion für Android