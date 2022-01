Arbeitgeber sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen hinsichtlich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes angemessen zu unterweisen und dies zu dokumentieren. Die Unterweisungspflicht beginnt bereits vor erstmaliger Aufnahme der Arbeitstätigkeit eines Mitarbeiters. Die Durchführung der Unterweisung muss danach regelmäßig, meist mindestens einmal jährlich, erfolgen. Kommt der Arbeitgeber seiner Pflicht nicht oder nur unzureichend nach, muss er mit hohen Strafen und Schadenersatzforderungen rechnen. Diese Pflicht bezieht sich auf viele Bereiche im Unternehmen, vom Umgang mit Arbeitsmitteln, wie Maschinen oder Fahrzeugen, über Brandschutz bis hin zu Erster Hilfe. In welchen Inhalten Mitarbeiter unterwiesen werden müssen, ergibt sich aus der individuellen Gefährdungsbeurteilung. LapID erweitert nun das E-Learning-Portfolio um zusätzliche Unterweisungsmodule wie Erste Hilfe, Brandschutz, Bildschirmarbeit, Datenschutz und IT-Sicherheit.

Neben der automatisierten und rechtssichere Online-Unterweisung zur Fahrerunterweisung nach UVV bietet das Unternehmen Arbeitgebern eine ganzheitliche Lösung für weitere Themen wie Fuhrparkmanagement (Fahrerunterweisung nach UVV für Pkw, Allgemeine Fahrerunterweisung Lkw, Fahrerunterweisung Dienstfahrrad, Ladungssicherung Lkw oder Gefahrguttransporte), Arbeitsschutz (Bildschirmarbeit, Erste Hilfe, Homeoffice, Brandschutz oder Corona-Schutz) sowie Compliance. Die Mitarbeiter können die Unterweisungsmodule selbstständig innerhalb von 20 bis 45 Minuten absolvieren. Integrierte Verständnisprüfungen in Form von Zwischenfragen oder Abschlusstests sollen dazu beitragen, dass die E-Learning-Unterweisungen Präsenzveranstaltungen gleichgestellt sind. Die Module der LapID Unterweisungen können zeit- und ortsunabhängig von zu Hause, im Büro oder unterwegs mit einem Laptop, Computer oder Tablet durchgeführt werden. Mitarbeiter können die Inhalte individuell nach ihrem eigenen Lerntempo bearbeiten, unterbrechen und die Unterweisung zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Nach absolvierter Unterweisung erhält der Mitarbeiter ein Zertifikat über deren Durchführung und Inhalte.

