Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet den Arbeitgeber dazu, regelmäßige Sicherheitsunterweisungen im Unternehmen durchzuführen und diese zu dokumentieren. Die Beschäftigten müssen dabei mindestens einmal jährlich über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit unterwiesen werden. Dabei werden ihnen die Grundlagen des Arbeitsschutzes vermittelt und (potenzielle) Gefährdungen am Arbeitsplatz aufgezeigt. Nur durch sicherheitsgerechtes Verhalten können Arbeitsunfälle vermieden werden.

Gesetzgeber nimmt Unternehmen in die Pflicht

Maßgeblich für die Durchführung von Sicherheitsunterweisungen im Unternehmen sind das Arbeitsschutzgesetz, die UVV-Vorschriften der DGUV sowie die Betriebssicherheitsverordnung. Bevor eine Unterweisung im Unternehmen durchgeführt werden kann ist jedoch eine Gefährdungsbeurteilung erforderlich. Die Gefährdungsbeurteilung dokumentiert alle Risiken und Gefahren des Arbeitsbereiches. Die Inhalte der Unterweisung orientieren sich anschließend an der Gefährdungsbeurteilung. Sicherheitsunterweisungen müssen mindestens einmal im Jahr durchgeführt werden, je nach Arbeitsbereich unter Umständen noch häufiger. Die Erstunterweisung ist dabei bereits vor der erstmaligen Aufnahme einer Tätigkeit notwendig. Verantwortlich für die Durchführung ist der Arbeitgeber. Im Rahmen der Delegation kann die Unternehmensführung die Unterweisungspflicht jedoch unter gewissen Voraussetzungen an eine geeignete Personen im Unternehmen übertragen.

Präsenzveranstaltungen waren gestern

Anstatt zeitintensive und unflexible Präsenzveranstaltungen vor Ort zu organisieren, gibt es bereits seit einigen Jahren Online-Lösungen zur Durchführung von Unterweisungen. So können Unterweisungen orts- und zeitunabhängig erfolgen. Online-Unterweisungen bieten jedoch noch weitere Vorteile. Mitarbeiter werden in der Regel automatisch an den nächsten Unterweisungstermin erinnert und die Durchführung wird revisionssicher dokumentiert. Zudem können Beschäftigte die Unterweisungen ganz nach ihrem individuellen Lerntempo bearbeiten. Die Online-Unterweisungen sind meist in verschiedene Lernkapitel unterteilt und werden audiovisuell begleitet. Beschäftigte können die Bearbeitung der Unterweisung jederzeit zwischenspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.

Foto: LapID Service GmbH

Digital und zertifiziert: Arbeitsschutz-Unterweisungen mit LapID

Mit dem webbasierten E-Learning-Tool von LapID kommen Sie Ihrer gesetzlichen Pflicht nach und unterweisen Ihre Mitarbeiter orts- sowie zeitunabhängig in den Bereichen Arbeitsschutz, Compliance und Fuhrparkmanagement.

Das Online-Portal beinhaltet eine große Auswahl verschiedener Unterweisungsmodule, die individuell miteinander kombiniert werden können. Bei allen Modulen werden die Lerninhalte interaktiv und in kleinen Einheiten vermittelt. Komplexe Sachverhalte werden dank verständlicher Texte und Bilder einfach erläutert.

Eine abschließende Verständnisprüfung am Ende eines jeden Moduls vertieft die Unterweisungsinhalte nachhaltig. Je nach Lerntempo benötigen Ihre Mitarbeiter zwischen 20 und 45 Minuten pro Modul. Nach erfolgreichem Abschluss einer Unterweisung erhalten Ihre Mitarbeiter ein Teilnahmezertifikat.

Die Verwaltung der Unterweisungen erfolgt im LapID System. Dort können Sie neben den allgemeinen Unterweisungen auch die Führerscheinkontrolle, die Fahrerunterweisung sowie die Fahrzeugprüfung nach UVV verwalten. Sie erhalten automatische Benachrichtigungen, wenn Unterweisungs- oder Kontrolltermine Ihrer Mitarbeiter überfällig sind. Zudem stehen Ihnen umfangreiche Reporting-Möglichkeiten zur Verfügung. Mit den LapID Unterweisungen erhalten Sie für sich und Ihre Mitarbeiter eine zeitsparende sowie effiziente Lösung zur Durchführung und Verwaltung von Unterweisungen.

Ihre Vorteile mit LapID im Überblick:

Volle Flexibilität durch beliebige Kombinationsmöglichkeiten der Module

Umfangreiche Themenauswahl aus den Bereichen Arbeitssicherheit, Compliance und Fuhrparkmanagement

Hohe Qualitätssicherung durch DGUV-zertifizierte Inhalte

Möglichkeit, eigene Unterweisungsinhalte & Betriebsanweisungen via PDF zu hinterlegen

Inhalte in mehreren Sprachen

Kosteneinsparung dank des automatisierten Termin- und Erinnerungsmanagements

Keine doppelte Datenpflege mehr, da alle Unterweisungen in einem System verwaltet werden können

Möchten Sie mehr zum Unterweisungsangebot von LapID erfahren oder unsere Produkte kostenlos testen? Dann schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei.