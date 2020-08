So fährt die elektrische Caravelle

VW Abt e-T 6.1 Fahrbericht (2021)

Das Lastenmoped wird als Pritsche- oder Koffer-Variante in je drei Längen (1,23; 130 und 1,55 Meter) angeboten. Die Koffer-Version verfügt serienmäßig über zwei geteilte Hecktüren sowie eine Seitentür. Auf Wunsch sind eine weitere Seitentür sowie ein Rolltor am Heck lieferbar. Die Ladefläche der Pritsche lässt sich manuell kippen. Optional können ein drei- oder vierteiliges Laubgitter sowie ein Planen-Aufbau geordert werden.

Neben der Pritschen-Version gibt es den Ari 345 auch in der Koffer-Ausführung.

Das auf kleine und Kleinst-E-Fahrzeuge spezialisierte Unternehmen Ari Motors aus Leipzig bietet nun mit dem Ari 345 ein dreirädriges elektrisches Lastenmoped an. Dies kann bis zu 325 Kilogramm zuladen. Das 2,90 Meter lange Fahrzeug darf mit einem Moped- beziehungsweise Pkw-Führerschein gelenkt werden. Es bietet Platz für eine Person.

