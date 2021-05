Was die zweite Generation kann

Alle Varianten eint ein 82 PS starker Elektroantrieb in Kombination mit einer 40 kWh großen Batterie. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 110 km/h angegeben, die Reichweite soll bis zu 260 Kilometer betragen. Die Ladezeit liegt zwischen 6 bis 8 Stunden. Die Zuladung wird mit 900 Kilogramm angegeben, das Ladevolumen mit bis zu 7,5 Kubikmetern sowie die Ladefläche mit bis zu 5 Quadratmetern.

Das auf kleine Elektrotransporter spezialisierte Unternehmen Ari Motors aus Leipzig hat sein Angebot in Deutschland um den Kleintransporter 901 ausgebaut. Zu Preisen ab rund 25.000 Euro netto ist der zwischen 4,43 bis 4,91 Meter lange Stromer aus chinesischer Produktion als Kasten- oder Pritschenwagen und gegen Aufpreis als Kipper oder mit Kofferraufbau erhältlich.

Bislang gab es von Ari Motors nur elektrische Kleintransporter der Leichtbauklassen. Doch nun hat das sächsische Unternehmen den Sprung in größere Dimensionen gewagt.

