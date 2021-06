Wie sehen Fuhrparks in drei Jahren aus? Diese Frage stellen sich Fuhrparkberater jeden Tag – und Arval befragt dazu jährlich einige Tausend Unternehmen. In Deutschland antworteten 300 Flottenverantwortliche auf die Fragen und geben so einen spannenden Einblick in ihre nähere Zukunftsplanung.

Doch schon die aktuellen Zahlen haben hohen Infogehalt. So ging zwar die Fahrleistung bei vielen durchschnittlich genutzten Dienstwagen wegen Corona deutlich zurück, doch Vielfahrer haben tendenziell noch mehr Kilometer abgespult. "Speziell in großen Unternehmen nehmen die jährlichen Laufleistungen im Segment von über 50.000 Kilometern zu", sagt Katharina Schmidt, Leiterin der Arval-Unternehmensberatung und Verantwortliche des Fuhrpark-Barometers. Das betrifft nicht allein Außendienst-Pkw. "Transporter werden durch steigende Auslieferungs­geschäfte immer beliebter", so Schmidt. Insgesamt gaben elf Prozent an, jetzt mehr Transporter zu kaufen.