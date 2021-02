Im Dezember 2020 gaben Arval und Sixt eine strategische Partnerschaft bekannt. Jetzt hat Arval eine App aufgelegt, in der die Mitarbeiter der Kunden Zugang zu allen Mobilitätsdienstleistungen von Sixt haben. Dazu gehören flexible Kurz- und Langzeitmiete, Carsharing, E-Scooter-Miete und Ridehailing und vereint damit die Sixt-Angebote Rent, Share und Ride in der Arval Mobility App. Mitarbeiter der Arval-Kunden bekommen so Zugriff auf 250.000 Fahrzeuge in rund 110 Ländern an mehr als 2.100 Stationen.

Nach Holland ist eine Arval Mobility App nun in Deutschland und Frankreich verfügbar. In Europa soll sie schrittweise bis 2025 eingeführt werden.