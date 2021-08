Seit 2014 leitet Marcus Schulz Arval. Seit April 2021 hat er zudem die Verantwortung für die Märkte in Österreich und der Schweiz übernommen. Jetzt übernehmen Sébastian Valy und Christoph Schnierle die Geschäftsführung in Deutschland und berichten ebenso wie ihre Kollegen aus Österreich und Schweiz an Marcus Schulz. Doch damit ist das Personalkarusell noch nicht ausgedreht: Auch der Vertrieb soll strategisch neu ausgerichtet werden.

Eva Rothe, Leiterin Vertrieb, Arval Deutschland 2021

Für diesen Bereich übernimmt Eva Rothe künftig die strategische Verantwortung. Schon zum 1. Mai 2021 übernahm sie die Leitung der Vertriebsorganisation. Jetzt integriert sie zunehmend mehr Beratungsleistungen in das Vertriebsmodell. Rothe ist bereits seit 1992 bei Arval, seit 2011 verantwortete sie das Account Management. Sie folgt in ihrer Position auf Christian Schüßler, der künftig den Bereich Partnerschaften und Kooperationen von Arval Deutschland leitet.

Schüßler bleibt Teil der Geschäftsleitung von Arval Deutschland und freut sich auf seine neuen Aufgaben: "Partnerschaften sind seit jeher fest in der DNA von Arval verankert. Im Fokus unserer Lösungen steht dabei immer der Kundennutzen. Denn auch wenn das Interesse an neuen Mobilitätslösungen besteht, sollten diese immer unternehmerisch sinnvoll und wirtschaftlich sein." Er wolle die Kooperation mit Partnern vorantreiben, die für alle möglichen Zielgruppen Mobilitätslösungen entwickeln - und diese dann mit Arval den Kunden anbieten. Als Beispiel nennt Schüßler die Kooperation mit Sixt bei der Arval Mobility App. Kunden können dort auf Mobilitätsdienstleistungen von Sixt zugreifen, ohne auf ihre Arval-Kundenvorteile verzichten zu müssen.

Foto: Arval Sébastian Valy, Geschäftsführer, Arval Deutschland 2021

Zudem will Arval den Bereich der Beratungsdienstleistungen stärken. Als Zeichen dafür wird die Leitung der Beratungsdivision Katharina Schmidt in die Geschäftsleitung von Arval Deutschland aufgenommen. Die beiden neuen Geschäftsführer teilen sich ihre Aufgaben: Sébastian Valy soll die Geschäftsführunge von Arval Deutschland leiten. Er verantwortet die Bereiche Operations, Remarketing, Business Transformation, Personal sowie die Geschäftsfelder Commercial und Strategische Partnerschaften. Zuvor war Valy Geschäftsführer von Arval in Schweden.

Foto: Arval Christoph Schnierle, Geschäftsführer, Arval Deutschland 2021

Christoph Schnierle leitet den Bereich Finanzen und Zentrale Funktionen. Er ist bereits seit 2017 bei Arval Deutschland als Finanzchef tätig.

Marcus Schulz formuliert für die kommenden Jahre ambitionierte Ziele: "Nachhaltige Mobilitätslösungen, soziale Verantwortung und den Umweltschutz miteinander zu verbinden, wir mehr denn je in unserem Mittelpunkt stehen. Bis 2025 möchte Arval den weltweiten Bestand an elektrifizierten Fahrzeugen auf 500.000 ausbauen, 30 Prozent weniger CO2-Emissionen gegenüber 2020 generieren und weiterhin klimaneutral agieren. Ich freue mich sher, dass wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein so starkes, internationales und erfahrenes Team haben, um unseren Teil zu den Zielen beizutragen."