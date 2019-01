Van Groenendael verbrachte den Großteil seiner Karriere in einer Vielzahl von Funktionen an vielen Standorten der Citibank – zuletzt als CEO der westeuropäischen Consumer Bank und als Mitglied des Managementkomitees der Citigroup. Darüber hinaus war er Vorstandsvorsitzender der Loans & Financial Services Division der PPR Gruppe und Chairman & CEO von Finaref.

Im Jahr 2008 wurde Van Groenendael zum Vorstandsmitglied und stellvertretenden CEO von BNP Paribas Personal Finance ernannt. 2015 wurde er Vorstandsvorsitzender des Unternehmens und trat dem Managementkomitee der International Financial Services und dem Retail Banking der BNP Paribas Gruppe bei. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der internationalen Entwicklung der Gruppe, indem er zahlreiche strategische Partnerschaften in den Bereichen Finanzdienstleistungen sowie Fahrzeuge und Vertrieb schloss. Zudem förderte er die digitale Transformation des Unternehmens.

In der Zeit von November 2017 bis Juni 2018 war er Vorstandsvorsitzender bei Opel Vauxhall Finance. Daneben war er als Vizepräsident des ASF (Französischer Verband der spezialisierten Finanzunternehmen) und Präsident von Eurofinas (Europäischer Verband der Finanzierungsgesellschaften) tätig.

Für Van Groenendael sei es eine große Ehre, bei Arval einzusteigen. "Ich möchte die Arbeit meines Vorgängers Philippe Bismut würdigen, der in seinen acht Jahren an der Spitze von Arval Verantwortung und Mut gezeigt hat. Es liegt nun an mir, weitere innovative Konzepte und Lösungen einzubringen, um unser Dienstleistungsangebot an die sich wandelnden Mobilitätsbedürfnisse anzupassen. Die Mitarbeiter von Arval in 29 Ländern der Welt können auf mein volles Engagement für unseren Erfolg zählen", sagt Van Groenendael, Absolvent der ICHEC Brussels Management School und darüber hinaus qualifizierter Vertriebsingenieur der Saint-Louis University in Brüssel.