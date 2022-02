Mitsubishi in Deutschland

Mitsubishi in Deutschland

Optisch fällt der DBX707 durch einen größeren Kühlergrill in satiniertem Chrom, geänderte Tagfahrleuchten, ausgeprägteren Seitenschweller und einer Auspuffanlage mit vier großen Endrohren auf.

Die Leistungssteigerung gegenüber dem DBX generiert sich aus einer Überarbeitung des von Mercedes-AMG zur Verfügung gestellten Vierliter-V8-Triebwerks unter anderem mit Kugellager-Turboladern und einer geänderten Motorsoftware. Modifiziert wurden auch die Luftfederung, Lenkung und die Fahrprogramme. Für die Kraftübertragung sorgt die ebenfalls von Mercedes beigesteuerte Neungang-Automatik mit Nasskupplung. Dem 2.245 Kilogramm schweren SUV gelingt der Sprint von 0 auf 100 km/h in 3,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist mit 310 km/h angegeben. Der Durchschnittsverbrauch (WLTP) liegt bei 14,2 Litern. Für die Verzögerung sorgen bis 420 Millimeter große Carbon-Keramik-Bremsen.

Leistung geht immer: Nach diesem Motto hat wohl Aston Martin sein SUV DBX aufgerüstet. Interessierte können am neuen Kürzel einfach ablesen, wie viele PS die Variante bereitstellt.

