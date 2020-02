Typisch für Offen-Konstruktionen hat auch der Vantage Roadster einige Kilo zugenommen. Im Vergleich zum Coupé bringt das Cabriolet 60 Kilogramm mehr und damit insgesamt rund 1,6 Tonnen auf die Waage. Das hat Einfluss auf die Fahrleistungen, denn mit 3,7 Sekunden dauert der Standardsprint eine Zehntelsekunde länger, mit maximal 306 km/h verliert der Roadster acht km/h in der Spitze zum Coupé. Auch beim offenen Vantage treibt ein 4,0-Liter-V8-Twinturbo mit 510 PS und 685 Newtonmeter Drehmoment via Achtstufen-Automatik allein die mit elektronischem Differenzial gerüstete Hinterachse an.

Das Stoffverdeck des Vantage Roadster lässt sich per Knopfdruck in weniger als sieben Sekunden vollständig öffnen und schließen. Das ist auch während der Fahrt bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h möglich. Das kompakt gefaltete Verdeck ermöglicht eine flache Heckpartie und lässt zudem Platz für 200 Liter Gepäck im Kofferraum.

Ende 2017 schickte Aston Martin den Vantage V8 in einer Neuauflage ins Rennen. Jetzt stellen die Briten dem Coupé ein Roadster-Pendant mit variablem Stoffdach zur Seite. Bestellungen für das mindestens 132.200 Euro netto teure Cabriolet nimmt der Sportwagenhersteller bereits entgegen, erste Auslieferungen sind fürs zweite Quartal 2020 geplant.

Zu Preisen ab rund 132.000 Euro netto bietet Aston Martin ab sofort den Vantage V8 auch als Roadster an.

Zu Preisen ab rund 132.000 Euro netto bietet Aston Martin ab sofort den Vantage V8 auch als Roadster an.

