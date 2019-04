Wechsel in der Geschäftsleitung

Telekom Mobility Solutions Wechsel in der Geschäftsleitung

Neue Führungsstruktur in Deutschland

FCA stellt sich neu auf Neue Führungsstruktur in Deutschland

Neue Führungsstruktur in Deutschland

Bei Athlon Germany gibt es eine neue Personalie: Ab sofort leitet Philipp Berger den Bereich Customer Excellence und Sales bei der Leasinggesellschaft, die zu Daimler Financial Services gehört. Dort leitete Berg zuletzt die europaweite Integration von Daimler Fleet Management und Athlon. Berg startete seine Laufbahn 2006 im Financial Services Umfeld. Über mehrere Leitungsfunktionen im Fuhrparkmanagement und Vertrieb der ALD Automotive-Gruppe (Société Générale Group) kam der studierte Diplom-Kaufmann und Arbeits- & Organisationspsychologe 2013 als Head of Sales & Marketing zur Daimler Fleet Management GmbH.

Ab sofort leitet Philipp Berger bei der Leasinggesellschaft Athlon in Deutschland den Bereich Customer Excellence und Sales.

Who is Who Pkw