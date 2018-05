Mit der Schaffung des neuen Bereichs Customer Excellence stellt das Leasingunternehmen künftig die Bedürfnisse der Kunden rund um Flottenmobilität noch stärker in den Mittelpunkt. Die Leitung des neuen Bereichs übernimmt Helma Karohl (im Bild oben). Schwerpunkte des neuen Bereichs sollen die Entwicklung neuer Produkte für die sich wandelnden Kundenbedürfnisse sein, ebenso sollen Mobilitätsdienstleistungen des Mutterkonzerns Daimler in das Athlon-Angebot integriert werden. "Wir wollen unser Geschäft über das Flottenmanagement hinaus weiter ausbauen", so Karohl zum Plan des neuen Bereichs. Ziel sei ein ganzheitliches Mobilitätsangebot. Bisher verantwortete sie den Vertrieb von Athlon Deutschland.

Zoom Foto: Athlon Christian Gelhard, Leitung Vertrieb bei Athlon Deutschland

Die freiwerdende Stelle der Leitung des Vertriebs Deutschland besetzt zukünftig Christian Gelhard. Zuvor war er bei der Daimler Fleet Management GmbH als Leiter von Sales und Marketing die Gesamtverantwortung für den deutschen Markt. In seiner neuen Aufgabe bei Athlon will Gelhard auch neue Kunden gewinnen. "Als Mehrmarkenanbieter können wir sämtliche Kundenwünsche erfüllen. In unserem Vertriebsteam haben wir durch die Integration nun das gebündelte Know-how von Athlon und der Daimler Fleet Management zur Verfügung", sagt Gelhard.

Zoom Foto: Athlon Christian Busch, Leitung Operations bei Athlon Deutschland

Die dritte Neubesetzung betrifft den Bereich Operations. Zukünftig wird dieser von Christian Busch geleitet. Als Experte für Flottenmanagement, Key Account Management, Schadenmanagement und Remarketing war Busch seit 2016 bei der Daimler Fleet Management tätig. Zuvor arbeitete er für verschiedene herstellerunabhängige Leasing- und Flottenmanagement-Unternehmen in Österreich und Rumänien.

Durch die Umstrukturierung will Athlon unter dem Geschäftsführer André Girnus den Kundennutzen sowohl im Privat- als auch im Geschäftskundenbereich ins Visier nehmen.