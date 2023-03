ATU Flottenlösungen Jens Eigner ist neuer Leiter B2B-Vertrieb

Jens Eigner (47) hat zum Jahresbeginn die Vertriebsleitung bei ATU Flottenlösungen übernommen. In seiner neuen Position ist er unter anderem zuständig für die Planung, Koordination und strategische Weiterentwicklung der B2B-Sales-Aktivitäten in Deutschland. Außerdem unterstützt der Vertriebsprofi den kontinuierlichen Ausbau des ATU Portfolios für Unternehmen und Fuhrparkbetreiber. Jens Eigner berichtet direkt an Georg Thoma, Director Fleet und B2B Partnerships.

Seit 25 Jahren für ATU tätig

Bereits seit 1998 ist Eigner Teil des ATU Teams. Nach ersten Stationen in der Privatkundenbetreuung und im Einkauf wechselte der ausgebildete Industriekaufmann 2006 in das B2B-Segment von ATU. Dort war er maßgeblich am Aufbau des Geschäftsfeldes beteiligt. In seiner weiteren Laufbahn war Jens Eigner als Key Account Manager für Flottenkunden tätig und hatte verschiedene Führungspositionen inne. Zuletzt verantwortete er die Standortleitung Innendienst für Geschäftskunden.

Georg Thoma, Director Fleet und B2B Partnerships bei ATU Flottenlösungen, sagt: „Jens Eigner ist ein absoluter Vertriebsprofi, der zudem über umfassendes Know-how in Führungspositionen und 25 Jahre Erfahrung im ATU Geschäft verfügt. Wir freuen uns, mit ihm eine hervorragende Besetzung der B2B-Vertriebsleitung gefunden zu haben, um gemeinsam das Wachstum unseres Geschäftskundenbereichs weiter voranzutreiben.“