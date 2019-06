Branchentreff für Österreich in Wien

Dabei schreiben die ATU-Werkstätten die Hol- und Bringfahrten über die cloudbasierte Onlogist-Plattform aus, wo der Fahrtauftrag vermittelt wird. Der neue Service soll flächendeckend auf Deutschland und Österreich ausgerollt werden. Onlogist wurde 2012 gegründet und ist nach eigenen Angaben alleiniger Anbieter einer online-Lösung zur Vermittlung von Fahrzeugüberführungen. Jährlich vermittelt das Unternehmen so laut Pressemitteilung über 400.000 Transportaufträge.

Die freie Werkstattkette ATU will seine Servicequalität weiter verbessern. Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Pilotprojekt mit dem Digitalunternehmen Onlogist wollen die Werkstattspezialisten flächendeckend einen Hol- und Bringservice für Geschäftskunden anbieten. Zunächst können Firmenkunden an 60 Filialen ihr Auto von einem Wunschort abholen lassen. Nach dem Werkstattaufenthalt wird das Fahrzeug wieder zurückgeliefert.

