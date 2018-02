Kleinwagen fristen derzeit ein Schattendasein. Neue Modelle sind kaum in Aussicht, die Hersteller fokussieren sich auf Mini-SUV. Trotzdem sind die Zulassungszahlen von Kleinwagen in Flotten hoch (8,2 % Marktanteil). Auch der Dieselskandal geht an den Kleinen spurlos vorbei, die meisten Fuhrparks sind ohnehin mit Benzinern unterwegs. Nur Skoda hält beim Fabia eisern am 1.4 TDI fest, der nach der Zulassungsstatistik von Dataforce immerhin seinen vierten Platz unter den meistverkauften kleinen Firmenwagen behaupten kann und vor allem durch die günstigen Betriebskosten punktet.

Nur mit dem Opel Corsa 1.4 fahren Flotten günstiger. Bestseller im Segment bleibt der VW Polo, der Ende 2017 in die sechste Generation startete und somit auch in naher Zukunft nicht an Attraktivität verliert. Bester Newcomer ist der Peugeot 208, der auf Anhieb auf Platz zwei springt. Peugeot war 2017 allgemein auf einem Höhenflug und steigerte seine Neuwagenverkäufe um ein Viertel. Die meistverkauften Kleinwagen 2017 finden Sie in der Bildergalerie.