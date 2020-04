Der Preis für die neue "TFSI e"-Variante – die sich auch für die halbierte Dienstwagenbesteuerung qualifiziert – beträgt 60.084 Euro (alle Preise netto). Damit setzt sich der Plug-in-Hybrid an die Spitze der A6-Preisliste – noch vor den Top-Benziner mit 340 PS (ab 53.445 Euro) und den stärksten Diesel mit 286 PS (ab 51.932 Euro). Lediglich der 349 PS starke Sport-Ableger S6 TDI ist mit 66.890 Euro noch etwas teurer.

Nach der Limousine bringt Audi nun den A6 mit Plug-in-Hybridantrieb auch als Kombi zum Händler. Der "Avant" wird von einer 367 PS starken Kombination aus 2,0-Liter-Benziner und Elektromotor bewegt, Allradantrieb und Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe sind Serie. Den Verbrauch gibt der Hersteller mit 2,1 Liter an, die elektrische Reichweite mit 51 Kilometern.

Audi bietet den Business-Kombi A6 nun in einer Plug-in-Hybridversion an. Die setzt sich bei Leistung und Preis an die Spitze der Baureihe.

Audi A6 Avant Kombi an der Steckdose

