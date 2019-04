Kompaktvan am Ende

Kompaktvan am Ende Ford stellt den C-Max ein

Mit einer Reihe von Studien zeigt Audi in diesem Jahr auf verschiedenen Messen die Bandbreite künftiger Elektroautos der Marke. Auf der Auto Shanghai debütiert am 15. April der Audi AI:me. Das Konzeptfahrzeug ist in der Kompaktklasse angesiedelt und soll automatisiert und wohl auch vollelektrisch fahren. Erste Skizzen zeigen ein Fahrzeug in der Größe des heutigen Audi A3 mit kurzen Überhängen, weit nach vorn reichender Frontscheibe und extrovertiert ausgestellten Kotflügeln. Vom Interieur ist nur das sehr aufgeräumte Cockpit mit zentralem Display zu sehen.

Der VW-Konzern setzt seine Investitionsstrategie bei Elektroautos und autonomen Fahren fort. In Shanghai zeigt Audi seine Interpretation einer neuen Kompaktklasse.

