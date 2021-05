Elektrisch und mit SUV in die Zukunft

Smart Zukunft Elektrisch und mit SUV in die Zukunft

Elektrisch und mit SUV in die Zukunft

Zu Preisen ab 65.689 beziehungsweise 71.008 Euro gibt es schließlich für Q7 und Q8 die Editionsmodelle "competition plus", die sich durch 21 Zoll große Aluräder, rot lackierte Bremssättel sowie rote Dekornähte und Carbon-Dekors im Innenraum auszeichnen.

Audi bringt ein mehr bisschen Schärfe in mehrere Baureihen. Jedenfalls optional.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021