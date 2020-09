Alle Elektroautos in Deutschland 2020

Audi gibt auf das Top-Modell des Elektroautos E-Tron einen Rabatt in Höhe des Umweltbonus. Mit dem Nachlass von 7.500 Euro auf den Netto-Listenpreis wollen die Ingolstädter ausgleichen, dass sich das 408 PS starke Allrad-SUV nicht für das offizielle Kaufförderprogramm qualifiziert. Die Prämie gibt es nämlich nur bis zu einem Nettolistenpreis von 65.000 Euro. Mit 68.487 Euro netto für die Basisvariante liegt der E-Tron 55 Quattro deutlich darüber. Audis "Elektro Prämie" gilt sowohl für den normalen E-Tron als auch für die coupéhafte Variante E-Tron Sportback.

Den Umweltbonus gibt es nur bis zu einem Nettolistenpreis von 65.000 Euro. Weil sich nicht jeder Audi-Stromer dafür qualifiziert, greifen die Ingolstädter nun selbst in die Tasche.

