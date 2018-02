Auf dem E-Auto-Markt tut sich einiges. So wurden im Januar 2018 bereits mehr als doppelt so viele elektrisch betriebene Pkw zugelassen als noch im Vorjahresmonat. Dass sich dieser Trend fortsetzt ist angesichts zahlreicher neuer Automodelle zu erwarten. Mit Audi, BMW und Mercedes starten drei deutsche Premiummarken in den nächsten zwei Jahren zur Offensive gegen Tesla. Doch auch im Volumensegment gibt es Neuigkeiten: Der Nissan Leaf macht sich bereits in zweiter Generation daran, seine weltweite Marktführerschaft unter den Elektroautos zu verteidigen.

Der größte Markt für Elektroautos ist unangefochten China. Einige der dortigen Marken wagen sich in den nächsten Jahren auch nach Europa. Die wichtigsten Elektro-Neuheiten der nächsten Jahre finden Sie in unserer Bildergalerie .