Geschäftsreisen flexibel gestalten - mit dem Firmenwagen ist das nicht immer möglich. Mit Carsharing schon eher, vor allem, wenn man den Mietwagen nur kurz braucht. Doch Premiummarken sind bei den Carsharern meist Mangelware. Diese Lücke will Audi on demand decken. Die Marke vermietet bereits seit geraumer Zeit diverse Modelle stundenweise oder bis zu 28 Tagen. Bisher jedoch nur in Asien und den USA.

Jetzt will Audi den Service auch in Europa anbieten. Anfangs nur in Großbritannien, genauer in Manchester, Glasgow und Edinburgh. Dort können Kunden ihr Wunschauto online oder per Smartphone buchen und es beim Händler abholen. Für den Kunden könnte das allerdings im Einzelfall etwas umständlich sein. Doch der Hintergrund ist klar: Audi will die Kunden in Kontakt mit den Händlern bringen. Alternativ steht ein Concierge-Service zur Verfügung, der das bestellte Auto in einem Radius von 30 Minuten Fahrtstrecke rund um das Audi Zentrum liefert und wieder abholt. Im September werden mit Newcastle und Birmingham zwei weitere Standorte auf der britischen Insel hinzukommen. Bis Ende des Jahres wird das Mobilitätsangebot auf weitere Großstädte wie London ausgeweitet. In Deutschland ist Audi on Demand vorerst nur in München verfügbar. Dort können die Kunden Audi-Modelle am Flughafen buchen. Wer allerdings ein Kundenkonto besitzt, kann den Service auch im Ausland nutzen.