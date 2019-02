Jaguar XE (2019) in Genf

Jaguar XE (2019) in Genf Überarbeitete Mittelklasselimousine

Peugeot 208 (2019) in Genf

Peugeot 208 (2019) in Genf Neuer Kleinwagen aus Frankreich

Ssangyong Korando (2019) in Genf

Ssangyong Korando (2019) in Genf Tiguan-Konkurrent aus Korea

Ssangyong Korando (2019) in Genf

Preise und Verbrauchsdaten für die neuen Plug-in-Hybridmodelle nennt der Hersteller noch nicht. Premiere feiert das Quartett auf dem Genfer Salon (7. bis 17. März), in den Handel dürften sie kurze Zeit später kommen.

Im A8 wird der Elektroantrieb mit einem 3,0-Liter-Turbobenziner kombiniert, so dass die Allrad-Limousine eine Systemleistung von 440 PS zur Verfügung hat. Die drei kleineren Modelle nutzen anstelle des Sechszylinders einen 2,0-Liter-Turbobenziner mit vier Zylindern. Der Antrieb ist in zwei Systemleistungsstufen mit 299 PS und 367 PS verfügbar.

Audi baut sein Angebot an Plug-in-Hybridmodellen aus. Im Laufe des Jahres sollen gleich in vier Modellreihen neue Varianten mit rein elektrischen Reichweiten oberhalb von 40 Kilometern auf den Markt kommen. Angekündigt sind sie für die Oberklasselimousine A8, die Businessmodelle A6 und A7 sowie das Mittelklasse-SUV Q5.

Audi kündigt neue Plug-in Hybride an. Sie sollen in Audi A6, A7, A8 und Q5 jeweils genug Elektroreichweite haben, um unter die vergünstigte Dienstwagensteuer zu fallen.

Who is Who Pkw