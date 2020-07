Die Preisliste für das Mittelklasse-SUV startet zunächst bei 40.924 Euro (alle Preise netto), die nachgereichten Einstiegsvarianten dürften das Niveau auf rund 37.815 Euro drücken. Zum Marktstart legen die Ingolstädter zudem das designorientierte Sondermodell "Edition One" auf. Für das kommende Jahr ist darüber hinaus ein Coupé-Ableger mit dem Namenszusatz Sportback angekündigt. Der positioniert sich dann gegen die Wettbewerber BMW X4 und Mercedes GLC Coupé.

Im Innenraum ersetzt wie schon zuvor im technisch verwandten A4 ein Touchscreen den bisherigen Dreh-Drück-Steller. Dazu kommen ein verbesserter Sprachassistent und die Möglichkeit für Over-the-Air-Updates. Die Vernetzung ermöglicht es zudem, einzelne Extras gegen eine Zusatzgebühr noch nach dem Kauf freizuschalten, entweder dauerhaft oder nur zeitweise – interessant etwa bei Navigationsfunktionen für die Urlaubsfahrt. "Function on demand" nennt Audi das neue Geschäftsmodell.

Die Schokoladenseite des Audi Q5 ist künftig das Heck. Dabei tut sich beim nun anstehenden Lifting auch an anderer Stelle etwas.

