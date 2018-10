Konzeptautos in Paris

Zur Ausstattung des SQ2 zählen ein Sportfahrwerk,18-Zoll-Räder und eine progressive Lenkung, der die Lenkübersetzung an die Fahrsituation anpasst. Dazu kommen Stoff-Ledersitze, Alu-Akzente im Cockpit und Edelstahl-Pedale. Einen Preis nennt der Hersteller noch nicht, rund 40.000 Euro dürften es aber werden.

Den Antrieb des kleinsten Ingolstädter S-Modell übernimmt der 2,0-Liter-Vierzylinder aus dem Audi S3, wo er jedoch 10 PS mehr leisten darf. Das maximale Drehmoment von 400 Nm liegt zwischen 2.000 und 5.200 Umdrehungen an und wird von einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe Richtung Räder geleitet. Der Spurt aus dem Stand auf Tempo 100 soll in 4,8 Sekunden gelingen, maximal sind 250 km/h drin, bevor die Elektronik den weiteren Vortrieb wegregelt.

Nach dem Aus für den S1 legt Audi am unteren Ende seiner Sportmodellpalette nach. Der Antrieb kommt aber vom großen Bruder.

