Der Ausbau der Elektromobilität treibt den Stromverbrauch in Deutschland nicht hoch. Das hat die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Anfrage des Parlaments erklärt. Demnach habe die Elektromobilität maximal mittelfristig einen geringen Einfluss auf den Strombedarf, so dass das Ziel der Verbrauchssenkung nicht in Gefahr sei. Zudem biete die Elektromobilität zusätzliche Speichermöglichkeiten für elektrische Energie und berge erhebliche Flexibilitäts- und Effizienzpotenziale für das Stromsystem.