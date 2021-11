Ladeinfrastruktur in der EU

Ladeinfrastruktur in der EU Niederlande liegen vorn

Dabei kann sich die reine Zahl der Ladesäulen im internationalen Vergleich durchaus sehen lassen: Im April 2021 verzeichnete die Bundesnetzagentur knapp 42.000 Ladepunkte an rund 20.000 Standorten. Bezogen auf die reinen E-Autos teilen sich also rund sieben Autos einen Ladepunkt. Das Problem daran: Die eindeutige Mehrheit davon sind keine echten Schnelllader, sondern geben lediglich 11 bis 50 kW ab.

Eine Million E-Autos bis 2020 sind es zwar nicht geworden, allmählich nimmt die Elektromobilität in Deutschland jedoch Fahrt auf: Von 2019 auf 2020 wuchs der Bestand an reinen Batterieautos um 126 Prozent auf über 300.000, hinzu kommen fast ebenso viele Plug-in-Hybride. Nach Prognosen des KBA könnten bis 2025 über fünf Millionen Stromer fahren, bis 2030 sogar knapp 12 Millionen. Die Lade­infrastruktur muss mit diesem Wachstum klarkommen, sonst droht der Kollaps.

Zu wenig, an den falschen Orten, zu teuer: Die Defizite in der Ladeinfrastruktur stehen einem ­Erfolg der Elektromobilität im Weg. Ein neues Schnellladegesetz des Verkehrsministeriums soll dies nun ändern – und könnte genau das Gegenteil bewirken.

