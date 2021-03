Mercedes Vertrieb in Deutschland

Mercedes Vertrieb in Deutschland Jörg Heinermann übernimmt

Der Kurs richtet sich an Verantwortliche aus Unternehmen, die den Einsatz von Elektromobilität in ihren Fuhrparks auf- und ausbauen wollen. Er soll ihnen Antworten auf alle flottenrelevanten Fragen rund um die E-Technologie vermitteln und endet mit dem Abschluss zum Zertifizierten E-Fleet-Manager (BVF)“.

Im Oktober 2020 startete Fleetricity – der Kurs für Elektromobilität im Fuhrpark. Lars Gormanns von Natsu Foods schloss nun als erster E-Fleet-Manager (BVF) die neue Ausbildung ab. Sein Fazit. Binnen sechs Monaten habe er die Selbstlernlektionen und Webmeetings mit Referenten durchlaufen, um sich gründlich in das Thema einzuarbeiten. „Der Kurs bietet eine praxisorientierte, fokussierte Einführung in das Thema. Ich fühle mich nun gut vorbereitet auf meine künftigen Aufgaben und freue mich sehr, den Abschlusstest erfolgreich gemeistert zu haben."

